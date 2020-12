Scuole chiuse fino a gennaio a Pompei e Torre del Greco: le parole dei sindaci

Le scuole resteranno chiuse fino a gennario. È la decisione dei sindaci di Pompei e Torre del Greco, intervenuti stamattina nella trasmissione Barba&Capelli su Radio Crc per spiegare il provvedimento.

“Le ragioni della chiusura – ha affermato Carmine Lo Sapio, sindaco di Pompei - sono nel riscontro del contagio eccessivo nelle scuole anche se a Pompei c’è un calo. Restiamo fermi in questa decisione visto che manca poco al Natale. Da 400 a 127 contagiati con una media di 1-2 al giorno. Siamo quasi vicino al contagio zero”. “Purtroppo registriamo il turismo fermo e stando alle restrizioni gli spostamenti sono fermi anche tra i comuni. A Natale cerchiamo di stare con i soli conviventi e familiari”, ha concluso.

Giovanni Palomba, primo cittadino di Torre del Greco, ha dichiarato che la ragione della chiusura sta nei “2230 casi, 450 sono ora in isolamento, 99 ricoverati e gli altri guariti. Per quanto riguarda sempre i giovani restano 17 positivi e 86 guariti. Quindi aprire le scuole è un rischio che il sindaco non può prendere”. “Non giudico le decisioni che partono dal Governo centrale, però preferisco aspettare ancora un po’ e far passare così questa seconda ondata”, ha proseguito.

“Per Natale come Comune abbiamo fatto una serie di iniziative - ha concluso - un bando per chi ha Isee basso con i bonus. Per le persone con disabilità ci sono altri interventi e poi abbiamo acquistato i saturimetri come i Dpi a chi ne fa richiesta. Come Amministrazione collaboriamo con l’Asl e con i medici che in questa città ha visto due decessi”.