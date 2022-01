Covid, caos riapertura scuole: il botta e risposta tra governo e Regione

Non ci sono molti dubbi che lunedì 10 le scuole in Campania riaprano i battenti dopo la sosta natalizia, ma è altrettanto vero che una trattativa in corso, tra governo e Regione, c'è.

Il governatore Vincenzo De Luca non ha nascosto la sua idea, sebbene espressa in toni meno perentori che in passato: un paio di settimane in Dad, così da far crescere i vaccinati tra studenti e personale scolastico. Dal canto suo il presidente del Consiglio Mario Draghi nella conferenza di fine anno ha assicurato non sono previsti né posticipi né Dad.

Molto, se non tutto, verrà definito nella giornata di domani, quando sono contemporaneamente previsti un Consiglio dei ministri e una riunione della commissione salute della Conferenza delle Regioni. Le Regioni – De Luca questa volta è in buona compagnia nell'auspicarsi una riapertura soft degli istituti – se non proprio uno slittamento chiederanno Dad non per i soli non vaccinati, ma nel caso in una classe ci siano 3 o 4 positivi.

Le differenze con i mesi scorsi

Non è la prima volta che la Campania si ritrova contemporaneamente tra i due fuochi di una crescita dei contagi Covid e la ripartenza delle scuole. È però la prima volta in cui De Luca ha la certezza che una sua eventuale ordinanza restrittiva verrebbe immediatamente impugnata dall'esecutivo, anche nell'ipotesi – che pure Palazzo Santa Lucia ha valutato – questa sia mirata ad aree particolari con più alta incidenza di positivi a scuola.

La sua posizione comunque, per quanto con toni insolitamente pacati, De Luca l'ha espressa: "Sento circolare l'ipotesi di tenere a casa i bambini non vaccinati. Mi sembrerebbe una misura tanto odiosa e discriminatoria, quanto ingestibile. Credo – ha sottolineato il presidente della Regione – che si debbano prendere misure semplici ed equilibrate. Mi parrebbe una misura equilibrata e di grande utilità il semplice rinvio del ritorno a scuola. Prendere 20 o 30 giorni di respiro, consentirebbe di raffreddare il picco di contagio e di sviluppare, in questi giorni, la più vasta campagna di vaccinazione possibile per la popolazione studentesca".

La posizione dell'esecutivo è stata invece ribadita da Walter Ricciardi, consigliere scientifico del ministro della Salute. L'esperto ha sottolineato che l'orientamento del governo "resta quello di mantenere la data del 10 gennaio per il ritorno degli studenti sui banchi, nonostante l'impennata dei contagi e la corsa della variante Omicron". C'è "necessità assoluta della riapertura in presenza. Questo significa che bisogna essere attenti, rispettare le regole. E accelerare le vaccinazioni nei bambini che, ad oggi, sono purtroppo non ancora in numero soddisfacente".

La situazione Covid a scuola

Il quadro generale si è intanto particolarmente complicato. L'unità di crisi regionale ha contato ieri 18.849 studenti positivi, l'1,7% del totale (1.127.244), e 3.009 positivi tra il personale scolastico. La curva è in crescita esponenziale con ad oggi 1.100 nuovi casi giornalieri, ed una incidenza di tamponi positivi addirittura intorno al 27%.

Napoli detiene il maggior numero dei casi tra il personale scolastico ed in alcuni quartieri cittadini – Arenella, San Carlo all'Arena, Stella, Vomero – così come in alcuni comuni della provincia, nel Vesuviano, la media dei positivi è alle stelle.