De Luca sulle scuole: "Apriamo il 13 settembre e poi dopo una settimana dobbiamo chiuderle di nuovo"

"Apriamo il 13 settembre le scuole e poi dopo una settimana dobbiamo chiuderle di nuovo. A Napoli il 19 è San Gennaro, il 21 a Salerno è la festa di San Matteo. Non ha molto senso, dovremmo aprire e chiudere due giorni prima per l’allestimento dei seggi, ma ci faremo trovare pronti", le parole di ieri ad Airola del presidente della giunta regionale della Campania, Vincenzo De Luca.

"In merito ai contagi, non ci sono emergenze, aspettiamo il 10 settembre e poi valuteremo eventuali disposizioni se saranno necessarie. Quest’anno dovremmo andare meglio. Ad oggi, non abbiamo segnali di particolari emergenze. E’ un tema delicato, affrontiamolo alla vigilia dell’apertura dell’anno scolastico. Abbiamo fatto tutto il possibile per avviare l’anno scolastico in serenità, poi, verso il 10-12 settembre ci regoleremo. Noi agiamo sempre sulla base delle valutazioni che fanno le autorità sanitarie. A volte, negli anni scorsi, quando abbiamo assunto anche decisioni non semplici di chiusura, non lo facevamo per divertimento ma perché dalle Asl ci arrivava la notizia di contagi spaventosi nell’area tra i 10-17 anni”, ha concluso il Governatore.