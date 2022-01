Caos scuola, vertice tra sindaci del Napoletano dopo l'ordinanza di De Luca sospesa dal Tar

“In questi minuti è in corso un vertice con la partecipazione dei sindaci dell’area nolana". Così Salvatore Di Sarno, sindaco di Somma Vesuviana, a proposito dell'apertissima questione scuola.

Oggi infatti il Tar ha sospeso l'ordinanza della Regione Campania che posticipava la riapertura delle scuole fino alle medie inferiori.

"Personalmente sono in stretto contatto con tutti i dirigenti scolastici - ha proseguito Di Sarno - In questo momento mi sento di ringraziare i ragazzi, i bambini, gli studenti tutti, i docenti, i collaboratori scolastici. Posso immaginare l’alternarsi di emozioni che in questo momento i bambini ed i ragazzi stanno vivendo ed anche il quanto sia difficile essere dirigenti scolastici in questo periodo. Abbraccio tutti loro e a loro la mia vicinanza”.