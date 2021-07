Scuola, la pediatra: "Vaccinare i ragazzi prima della ripartenza"

Annamaria Staiano è docente ordinaria all'Università Federico II, oltre che presidente della Società italiana di pediatria. Intervistata da La Stampa, ha commentato la situazione che si presenterà da qui a poco meno di due mesi col ritorno a scuola.

L'avanzare della variante Delta deve suggerire a tutti genitori - sottolinea - di "vaccinare i propri figli appena possibile, perché è importante arrivare all'inizio della scuola con i ragazzi coperti con due dosi".

"Per quello che sappiamo è più contagiosa - spiega Staiano sulla variante Delta - e infettando più velocemente finisce per aumentare i casi problematici. Non dimentichiamo che il virus ha comportamenti e conseguenze ancora poco conosciuti, mentre i vaccini sono una sicurezza".

Il Covid sui più piccoli preoccupa, e molto. “I bambini pauci o asintomatici, in genere, si negativizzano in tempi normali - aveva spiegato ai nostri microfoni il direttore del Pronto Soccorso del Santobono Vincenzo Tipo - Ma dopo un periodo di latenza di poche settimane possono manifestare i sintomi di un'infiammazione disregolata che si propaga a tutti gli organi e può portare a conseguenze gravi".