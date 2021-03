Covid, nuovo decreto in arrivo: riapre la scuola?

La prossima settimana dovrebbe venire emanato il nuovo decreto legge con le misure anti-Covid. Tra i temi principali, oltre naturalmente agli spostamenti, c'è la scuola. Come dimostrano le numerose manifestazioni dei No Dad - in tutto il Paese e anche a Napoli - la chiusura degli istituti e la didattica a distanza stanno mettendo a dura prova alunni e famiglie.

Favorevoli alla riapertura

Nella stessa compagine governativa sono in molti che invocano la riapertura in presenza anche in zona rossa, fino alla prima media.

Patrizio Bianchi, ministro dell'Istruzione, spiega che si sta lavorando "giorno e notte per poter riaprire" e specifica che ha chiesto siano proprio le scuole a riaprire per prime "a partire dai più piccoli che devono essere i primi a poter tornare". A fargli ieri eco, la ministra delle Pari opportunità Elena Bonetti, secondo la quale si deve "valutare la riapertura in zona rossa almeno della scuola d'infanzia e della primaria". "La scuola sarà la prima a riaprire quando la situazione dei contagi lo permetterà. Riprendendo perlomeno la frequenza fino alla prima media", è del resto quanto aveva detto lo stesso Mario Draghi alcuni giorni fa.

L'invito alla prudenza

Tra i ministri c'è anche però chi invoca prudenza. e tra le ipotesi che si fanno in queste ore c'è anche quella di una proroga delle misure oggi in vigore fino al 15 aprile, questo guardando alla Germania che ha prorogato il lockdown duro fino al 18 aprile, pur con meno contagi che in Italia. In Germania però scuole e asili sono rimsti e rimarranno aperti, con test-antigenici due volte a settimana.

"Nessuna decisione è stata presa"

"Nessuna decisione è stata assunta in questo momento, ci confronteremo nei prossimi giorni e prenderemo le decisioni. Oggi abbiamo analizzato la curva ma non abbiamo discusso di mìsure e non c'è alcuna decisione che va in questa direzione", ha detto in serata ieri il ministro della Salute Roberto Speranza alla trasmissione Cartabianca su Rai3, in merito all'ipotesi circolata di un prolungamento delle restrizioni dopo Pasqua. Gli incontri però sono in corso, in primis per fare il punto sul quadro epidemiologico.