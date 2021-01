Scuola, Fortini: "Vietare gli assembramenti è indispensabile"

L'assessore campano all'Istruzione, Lucia Fortini, in una diretta su Facebook ha parlato del ritorno alla didattica in presenza per gli alunni delle scuole medie.

Gli assembramenti

"Oggi mi hanno inviato moltissime foto di assembramenti all'esterno delle scuola all'ingresso e all'uscita, per questo l'unità di crisi ha mandato la raccomandazione ai Comuni sui controlli della Polizia Municipale, su impulso del presidente De Luca. Ci vuole attenzione, in particolare per i Comuni densamente popolati". "So - ha detto Fortini - che alcuni sindaci hanno fatto ordinanze ad hoc, vietando l'assembramento all'esterno delle scuole. E' chiaro che è un provvedimento che si deve fare con le forze a disposizione, si può fare anche a rotazione ma penso sia indispensabile viste le immagini che ho visto. Chiediamo quindi ai sindaci soprattutto, a coloro che hanno chiesto il ritorno in presenza, di stare attenti per garantire la salute di studenti, docenti e genitori".

"La scorsa settimana - ha detto ancora l'assessore - ci sono stati due decreti monocratici del Tar per la primaria e la secondaria, dettando anche i tempi. La Regione non ha emesso provvedimenti, il decreto era autoesecutivo e visto che il Tar per la secondaria di secondo grado, indicava il limite dell'1 febbraio, abbiamo deciso di fare così, per seguire la strategia del rientro progressivo in presenza. Ricordo che parliamo di 650.000 studenti e quindi si deve usare il massimo della gradualità. Riteniamo che il 50% sia una percentuale giusta per la presenza anche se i dirigenti scolastici possono scegliere di arrivare al 70%".

Il focolaio a Fuorigrotta

"Sulla scuola di Fuorigrotta so che i bambini sono asintomatici e spero che stiano presto bene. Il focolaio ha dimostrato però grande collaborazione e responsabilità della scuola e dell'Asl che hanno subito collaborato", ha aggiunto l'assessore sui 18 bambini con il Covid-19 all'Istituto Comprensivo Statale 91° Minniti.

"La Asl ha immediatamente contattato la dirigente scolastica - ha spiegato - ha messo in piedi lo screening, si fa la sanificazione e si ricomincia in presenza. So che alcuni media hanno scritto che non si era diffuso a scuola il contagio ma in una festa, che è un reato penale ora, un genitore mi ha contattato dicendo che non è stata una festa".