Una pizzeria intitolata a Genny Cesarano, vittima innocente di camorra

Giornata di forti emozioni nell'Istituto professionale Duca di Buonvicino di Calata Capodichino, a Napoli. Al suo interno la pizzeria dell'indirizzo alberghiero è stata intitolata a Genny Cesarano, vittima innocente della camorra, ucciso il 6 settembre 2015. Alla cerimonia hanno preso parte, tra gli altri, Antonio Cesarano, padre di Genny, l'assessore comunale alla Sicurezza Antonio De Jesu e il suo omologo in Regione Campania Mario Morcone. Un'iniziativa realizzata in collaborazione con Libera e Fondazione Polis, particolarmente significativa se si pensa che in questa scuola si sono verificati, negli anni scorsi, diversi episodi di violenza. L'ultimo in ordine di tempo è avvenuto a ottobre 2022, nel plesso di Miano, dove un giovane ha accoltellato un suo coetaneo. Nel video che pubblichiamo le interviste ai protagonisti.