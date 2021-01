Piazza Plebiscito, restituito all'artista Jago il frammento dell'opera vandalizzata

Nella giornata di lunedì l’Assessora comunale Alessandra Clemente, insieme al Presidente della Municipalità 3 Ivo Poggiani e al Capitano della Polizia Locale Sabina Pagnano, è stata dall’artista Jago per riconsegnargli il frammento della sua opera “Look down”, esposta in Piazza Plebiscito, ritrovato dagli agenti in servizio di ispezione.

L’opera era stata danneggiata a seguito di atti vandalici da parte di giovanissimi e l’attenta osservazione del territorio da parte degli agenti ha permesso il recupero del reperto che combaciava perfettamente con l’arto danneggiato.

“Ringrazio profondamente Jago - dichiara l’Assessora Alessandra Clemente - che ha voluto ringraziare personalmente gli agenti e che ha voluto incontrare i ragazzi. L’incontro è avvenuto i giorni scorsi nel suo studio ed è stato un momento molto importante. Jago ha lanciato un messaggio molto forte, ovvero non un 'vado via da Napoli' ma 'essere per Napoli', incontrando quei ragazzi e dando loro l’occasione di mettere in discussione quanto fatto. Oggi sono loro i primi a difendere le opere di Jago e l’umanità che esprimono".