Napoli: dilaga la festa. Il sindaco Manfredi: "Lo scudetto catalizzatore per la città"

Via Toledo, Piazza Dante, Pizza del Plebiscito invase da una folla "azzurra"

La festa è iniziata già stamane nei luoghi iconici della città e diventa sempre più coinvolgente man mano che si avvicina il fischio di inizio della partita al Maradona. Via Toledo è tornata ad essere un tappeto azzurro, come quando i punti della classifica hanno consacrato definitivamente la vittoria dell'11 azzurro, come si vede nel video del fotografo Leandro Felicioni.

Dal Maradona il sindaco Gaetano Manfredi dice "è un momento di grande rinascita sia economica, turistica, culturale della città. Lo scudetto è stato un po' il catalizzatore che ha fatto vedere come Napoli sia una città in grande crescita, che è cambiata tanto negli ultimi anni. Soprattutto nell'ultimo periodo, dopo il Covid, è ripartita con grande forza e grande capacità attrattiva internazionale. Napoli è piena di turisti stranieri, felici di venire qui. Un cambio di passo, che si può rendere strutturale, innanzitutto con l'organizzazione. Napoli non deve snaturarsi, perché è una città creativa, gioiosa, anche un po' anarchica, ma se vuole essere competitiva a livello internazionale deve avere un'organizzazione degna di una grande capitale europea, nell'accoglienza, nei trasporti, nei servizi. Il resto lo fanno i napoletani e la grande storia di Napoli"

A chi gli ha chiesto quanto è stato complicata la trattativa con Aurelio De Laurentis , Manfredi risponde con un sospiro e aggiunge "è stato faticoso, però noi dobbiamo fare tutto quello che è possibile per i cittadini, soprattutto per fare in modo che questa sia una festa di popolo".