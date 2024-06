Inaugurato il nuovo brand "Napoli" in piazza Municipio: la scritta accoglierà i turisti in città

E' stato inaugurato questa mattina, alla presenza dell'assessore al turismo e alle attività produttive Teresa Armato, il nuovo brand del Comune di Napoli in piazza Municipio

“Brand Napoli” è un’installazione composta da 12 pannelli con la scritta “Napoli” in italiano e in inglese, collocata in piazza Municipio lato Porto, nei pressi di via Acton, che accoglierà i turisti in arrivo in città via mare e i tanti visitatori della zona di piazza Municipio.

Il progetto dell’architetto Marco Tatafiore è stato realizzato e installato dalla Intersport Pubblicità di Marco Cicala con l’obiettivo di promuovere ulteriormente la città e la sua immagine. Il “Brand Napoli” - spiega l'ente di Palazzo San Giacomo in una nota - offrirà ai turisti l’opportunità di scattare selfie con i simboli di Napoli. Tra questi, sono raffigurati il San Gennaro dipinto da Jorit, la pizza, il babà, la stazione della metropolitana Toledo, Pulcinella, il Vesuvio, la vista sul golfo e il mare e ancora Maradona, Palazzo Donn’Anna e il mare di Posillipo.

Armato: "Napoli sempre più simile alle grandi capitali europee"

"Siamo davvero molto felici che ci sia stata una risposta così efficace al bando che noi avevamo fatto alcuni mesi fa. Il brand ha le immagini più suggestive o comunque più iconiche della nostra città e ho già visto molti turisti che si avvicinano per scattare qui delle foto, ed è questo proprio quello che volevamo. Abbiamo deciso di collocarlo qui, intanto perché questa è una delle piazze più belle di Napoli, che per volontà del sindaco sarà caratterizzata anche da installazioni artistiche, c'è la Venere degli stracci e adesso c'è il brand. Questo brand parla ai turisti, soprattutto i croceristi che arrivano dal porto a quelli che arrivano dall'aeroporto e dalla stazione e a tutti quelli che vengono qui per ammirare questa splendida piazza da dove si vede Castel Sant'Elmo, il Maschio Angioino e alcuni dei palazzi più belli della nostra città. Insomma uno dei posti più iconici di Napoli. Ringrazio l'architetto Tatafiore e un bel gruppo di creativi che hanno lavorato a questo prodotto e speriamo che diventi anch'esso un attrattore per questa città già affollatissima di turisti, insomma una Napoli sempre più simile alle grandi capitali europee", afferma l'assessora Armato.