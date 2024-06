Una luce laser ieri è comparsa sul Maschio Angioino, in serata. Si trattava dell'iniziativa della Rete 'Free Assange', che ha proiettato sulla facciata del castello un messaggio in inglese per l'attivista, liberato dopo anni di prigionia.

Questo il testo del messaggio: "Julian Assange è libero, Napoli aspetta te e Stella (Moris, la moglie, ndR) per abbracciarvi".

L'iniziativa seguiva un'altra manifestazione avvenuta in città nel pomeriggio, con l'affissione di un poster dedicato alla liberazione del giornalista su un'edicola dismessa.

"Napoli è la prima città italiana ad aver insignito Assange della cittadinanza onoraria. Ora - dice uno dei portavoce della Rete arrivato con altri attivisti davanti al castello napoletano - speriamo di rivederlo al più presto da uomo libero".