Tumore al seno, giornata di screening gratis a Napoli Est

Giornata di screening gratis contro il tumore per la carovana della prevenzione che ha fatto tappa a Napoli, precisamente nel Polo universitario della Federico II a San Giovanni a Teduccio. L'evento è stato organizzato in collaborazione con il Gruppo Autostrade dell'Italia, Tangenziale di Napoli e Comune di Napoli. Tutti gli slot occupati per mammografie ed ecografie.

La Carovana della Prevenzione è il Programma Nazionale Itinerante di Promozione della Salute Femminile di Komen Italia che offre ad un pubblico sempre più ampio attività gratuite di sensibilizzazione e prevenzione delle principali patologie oncologiche di genere.

In particolare, la Carovana si rivolge a donne che vivono in condizioni di disagio sociale ed economico e che per questo dedicano meno attenzione alla propria salute. La tutela della salute femminile ha importanti ricadute sul benessere della collettività, per il ruolo fondamentale della donna in ambito familiare, lavorativo e sociale.