E' Napoli la regina d'Italia delle scommesse: i dati

E' Napoli la provincia dove si è giocato di più in Italia nel 2023. Lo stabilisce il report annuale di Agimeg, l'Agenzia di stampa mercato dei giochi. Secondo lo studio, nell'area metropolitana partenopea sono stati puntati 143,2 milioni di euro in agenzia, circa il 15 per cento dell'intera spesa nazionale che ammonta a a quasi 930 milioni. Una cifra enorme se si considera che la seconda, Roma, si ferma a 65 milioni, e Milano, terza classificata, a 45.

Le proporzioni non cambiano se si analizza la fetta di mercato delle scommesse virtuali in agenzia. Anche in questo caso, Napoli è prima con 68,9 milioni. Molto staccate Roma (28,8) e Milano (23,4). Più equilibrio, invece, per le scommesse ippiche in agenzia. In questo caso, al primo posto c'è il capoluogo lombardo, con 6,45 milioni, ma Roma e Napoli sono molto vicine con 5,2 e 4,8.

Per comprendere il peso delle scommesse nella vita dei napoletani, è utile analizzare il dato pro-capite. Prendendo la cifra iniziale, i 143,2 milioni di euro, e dividendola per i 3 milioni di abitanti dell'area metropolitana, arriviamo a 47,6 euro a testa. Una cifra spropositata se si considera che, con lo stesso calcolo, i romani si fermano a 15,4 euro a testa e i milanesi a 14.