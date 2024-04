Treni a rischio a Napoli e in Campania: sciopero del personale di Trenitalia il 12 aprile

Dalle ore 9.01 alle ore 16.59 di venerdì 12 aprile 2024 è indetto uno sciopero del personale della Direzione Business Regionale Campania di Trenitalia.

Lo sciopero non interessa i treni a lunga percorrenza. Per i treni regionali, in Campania e nelle regioni limitrofe, potranno verificarsi cancellazioni o variazioni. L’agitazione sindacale può comportare modifiche al servizio anche prima dell’inizio e dopo la sua conclusione.

I viaggiatori potranno richiedere il rimborso del biglietto, secondo quanto previsto dalle Condizioni generali di trasporto, consultabili sul sito di Trenitalia.

Sarà possibile ottenere informazioni su collegamenti e servizi anche attraverso l’app Trenitalia, la sezione Infomobilità del sito di Trenitalia, il numero verde gratuito 800 89 20 21, oltre che nelle biglietterie e presso il personale di assistenza clienti.