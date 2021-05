Nuovo sciopero dei trasporti a Napoli: le fasce garantite da Eav

Eav informa che per martedì 1 giugno sono state proclamate tre azioni di sciopero del trasporto pubblico locale da diverse Organizzazioni sindacali di seguito indicate: FILT-CGIL, FIT-CISL, UILTRASPORTI, FAISA CISAL, UGLFNA. L’eventuale interruzione del servizio verrà gestita nel rispetto delle fasce di garanzia. Per visionare tutte le corse garantite, cliccare qui.

Sciopero anche per Anm

Anm informa che per martedì 1 giugno sono state proclamate tre azioni di sciopero del trasporto pubblico locale da diverse Organizzazioni sindacali di seguito indicate: FILT-CGIL, FIT-CISL, UILTRASPORTI, FAISA CISAL, UGLFNA.



L’eventuale interruzione del servizio verrà gestita nel rispetto delle fasce di garanzia con le seguenti modalità:



- Linee di superficie: (tram, bus, filobus) il servizio è garantito dalle ore 5:30 alle ore 8:30 e dalle ore 17:00 alle ore 20:00. Le ultime partenze vengono effettuate 30 minuti prima dell’inizio dello sciopero e riprendono circa 30 minuti dopo la fine dello sciopero.

- Metro Linea 1: prima corsa mattinale da Piscinola ore 06:35 e da Garibaldi ore 07:15. In caso di adesione, ultima corsa mattinale da Piscinola e da Garibaldi ore 09:15. Il servizio riprende con la prima corsa pomeridiana da Piscinola ore 17:05 e da Garibaldi ore 17:45. L’ultima corsa serale da Piscinola e da Garibaldi è garantita alle ore 19:45.

- Funicolari: Chiaia, Centrale e Montesanto ultima corsa del mattino garantita alle ore 09.20. Il servizio riprende con la prima corsa pomeridiana delle ore 17.00. Ultima corsa serale ore 19:50.

- Funicolare di Mergellina chiusa: attivo servizio navetta 621 (segue fasce garanzia bus).