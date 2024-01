Sciopero dei trasporti a Napoli, servizio regolare su metro Linea 1 e funicolari

Servizio regolare sulla Linea 1 della metropolitana e su funicolari Centrale, di Montesanto e di Mergellina. Servizio parzialmente ridotto per quanto riguarda le linee di superficie.

E' quanto rende noto Anm fornendo un aggiornamento sulla situazione del trasporto pubblico in città in virtù dello sciopero indetto dall'organizzazione sindacale Usb, in adesione allo sciopero nazionale di 24 ore del settore.

Il prossimo aggiornamento sulle funicolari sarà reso noto alle ore 14.00.