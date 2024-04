Sciopero dei trasporti: la situazione a Napoli per metro, bus e funicolari

Aggiornamenti sullo sciopero dei trasporti in atto a Napoli e nel resto d'Italia. Secondo l'aggiornamento fornito da Anm sui propri canali social, è sospeso il servizio sulla Linea 1 della Metropolitana di Napoli.

Servizio irregolare per quanto riguarda i bus, mentre le funicolari Centrale, di Montesanto e di Mergellina, sono regolarmente aperte.

Per quanto riguarda la Linea 1, la prima corsa da Piscinola è prevista per le ore 13.51, mentre da Garibaldi per le ore 14.31.

Le partenze per le linee di superficie, invece, riprendono circa 30 minuti dopo la fine dello sciopero.