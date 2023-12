Sciopero dei trasporti a Napoli, gli aggiornamenti: servizio regolare sulla Linea 1

Servizio regolare sulla Linea 1 della Metropolitana di Napoli. Servizio sospeso per quanto riguarda le funicolari Centrale, Montesanto e Mergellina. Servizio ridotto per le linee di superficie. Sono questi gli ultimi aggiornamenti, forniti da Anm, sullo sciopero dei trasporti che interessa la città di Napoli quest'oggi.

L'agitazione

L'organizzazione sindacale USB ha proclamato un’azione di sciopero di 24 ore in adesione allo sciopero nazionale di 24 ore dele settore del trasporto pubblico. E contestualmente una seconda azione di sciopero aziendale dalle ore 03.01 del 15 alle ore 03.00 del 16 dicembre. L’eventuale interruzione del servizio verrà gestita nel rispetto delle fasce di garanzia con le seguenti modalità:



Linee di superficie: (tram, bus, filobus) il servizio è garantito dalle ore 5:30 alle ore 8:30 e dalle ore 17:00 alle ore 20:00. Le ultime partenze vengono effettuate 30 minuti prima dell’inizio dello sciopero e riprendono circa 30 minuti dopo la fine dello sciopero.



Funicolari: Mergellina, Centrale e Montesanto ultima corsa del mattino garantita alle ore 09.20. Il servizio riprende con la prima corsa pomeridiana delle ore 17.00. Ultima corsa serale ore 19:50. Impianto di Chiaia chiuso. Attivo servizio navetta NC (segue fasce garanzia bus).



Metro Linea 1: servizio regolare (aggiornamento 9.35)

Potrebbero non essere garantiti i prolungamenti previsti per Metro Linea 1 e Funicolare Centrale. Seguire gli aggiornamenti in tempo reale sulle pagine social di Anm Napoli.