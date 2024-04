Sciopero trasporti Eav 11 aprile 2024: orari e informazioni

Per giovedì 11 aprile 2024 le organizzazioni sindacali CGIL e UIL hanno proclamato uno sciopero nazionale di 4 ore, dalle ore 9.00 alle ore 13.00, avente le seguenti motivazioni: zero morti sul lavoro, per una giusta riforma fiscale e per un nuovo modello sociale di fare impresa.

Eav comunica che non saranno garantite le corse durante l’orario di sciopero. L’effettuazione delle corse è subordinata al numero di lavoratori aderenti all'agitazione.