Trasporti, domenica di disagi per gli utenti: previsti due scioperi del personale Eav e Trenitalia

Si annuncia una domenica non facile, la prossima, per gli utenti del trasporto pubblico a Napoli e in Campania.

L'Eav ha, infatti, comunicato che per il 21 luglio l'organizzazione sindacale OR.S.A. ha proclamato uno sciopero aziendale di 4 ore dalle ore 8.25 alle ore 12.25.

Durante l’orario di sciopero, l’effettuazione delle corse sarà subordinata al numero di lavoratori aderenti allo sciopero.

Le segreterie regionali Campania delle organizzazioni sindacali FILT-CGIL, UILTRASPORTI, UGL FERROVIERI, SLM FAST CONFSAL e ORSA FERROVIE, inoltre, hanno proclamato uno sciopero di 8 ore dei macchinisti della Direzione business alta velocità Campania di Trenitalia, dalle ore 9.00 alle ore 17.00 di domenica 21 luglio.