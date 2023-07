Sciopero trasporti 7 luglio, circolazione attiva su metro Linea 1 e due funicolari a Napoli

Buone notizie per gli utenti del trasporto pubblico a Napoli in una giornata che si annunciava di grossi disagi in vista dello sciopero di 24 ore in programma quest'oggi.

Anm, infatti, rende noto che la circolazione è attiva sull'intera tratta della linea 1 della metropolitana, sulla Funicolare di Montesanto e sulla Funicolare Centrale, per quest'ultima con l'eccezione della chiusura della stazione Petraio.

Sospeso, invece, il servizio per la Funicolare di Mergellina.