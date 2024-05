Trasporti, due scioperi in tre giorni a Napoli: tutte le informazioni

Sarà una settimana di passione, la prossima, per gli utenti del trasporto pubblico locale a Napoli. Sono state, infatti, annunciate due azioni di sciopero in tre giorni: la prima in calendario lunedì 6 maggio, la seconda mercoledì 8.

Anm informa, infatti, che lunedì 6 maggio l'organizzazione sindacale USB aderirà allo sciopero nazionale di 24 ore del settore del trasporto pubblico. Lo sciopero sarà articolato dalle ore 3.01 del 6 maggio alle ore 3.00 del 7 maggio.

Inoltre mercoledì 8 maggio le organizzazioni sindacali FILT CGIL, FIT CISL, UILTRASPORTI, UGL FNA e FAISA CISAL hanno proclamato un’azione di sciopero di 4 ore, dalle 9.00 alle 13.00.

Di seguito tutte le fasce di garanzia comunicate dalle aziende del trasporto pubblico locale:

Sciopero dei trasporti Napoli 6 maggio 2024: le fasce di garanzia Anm

Sciopero dei trasporti 6 maggio 2024: le fasce di garanzia Eav

Sciopero dei trasporti 8 maggio 2024: le fasce di garanzia Anm