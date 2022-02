Sciopero trasporti a Napoli, Linea 1 e Funicolare Centrale attive con qualche limitazione

Arrivano aggiornamenti sull'evolversi dello sciopero dei trasporti a Napoli della durata di 4 ore, indetto dall'organizzazione sindacale Usb.

Terminate tra le 11 e le 11,30 le corse della fascia di garanzia mattinale, per adesione di parte del personale in turno alle agitazioni il servizio è sospeso per la Funicolare di Chiaia e quella di Montesanto.

La Funicolare Centrale, invece, effettua solamente corse dirette, mentre per quanto riguarda la Linea 1 della metropolitana la circolazione prosegue senza effettuare la fermata Toledo.

Il servizio ordinario per le funicolari sarà ripristinato nel pomeriggio, con prima corsa alle ore 15,50.