Sciopero dei trasporti 27 novembre 2023: personale Eav annuncia agitazione

Per lunedì 27 novembre 2023 è stata proclamata un’azione di sciopero nazionale di 24 ore dalla organizzazione sindacale USB ed uno sciopero aziendale del personale Eav di 4 ore, dalle ore 9:00 alle ore 13:00.

Queste le motivazioni dell'agitazione:

Sciopero nazionale di 24 ore - “Blocco aumento delle tariffe e dei servizi, superamento dei penalizzanti salari d’ingresso per neo assunti, sicurezza dei lavoratori, pulizia e manutenzione stazioni e autobus, criteri di appalti e subappalti, salario minimo garantito, libero esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali, una legge sulla rappresentanza che superi il monopolio costruito sulle complicità tra le OO.SS., blocco spese militari e invio armi in Ucraina”.

Sciopero aziendale di 4 ore - “Dormitori Sorrento; accordi sindacali in merito alle progressioni in carriera; competenze accessorie per il personale viaggiante; procedura utilizzo badge".

Per fasce di garanzia, orari ultime corse e tutte le informazioni www.eavsrl.it.