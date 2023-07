Sciopero trasporti a Napoli, circolazione attiva su metro Linea 1 e funicolari

Buone notizie per gli utenti del trasporto pubblico napoletano. Lo sciopero nazionale del settore di 4 ore proclamato per questa mattina dall'organizzazione sindacale Usb non ha, al momento, sortito effetti negativi.

Come rende noto Anm Napoli, infatti, la circolazione è regolarmente attiva sulla Linea 1 della metropolitana di Napoli e sulle funicolari Centrale, Montesanto e Mergellina.