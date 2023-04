Sciopero dei trasporti del 2 maggio, le fasce di garanzia Anm

Anm informa che martedì 2 maggio le organizzazioni sindacali FILT CIGL, FIT CISL, UILTRASPORTI, UGL, FAISA CISAL, CONFAIL FAISA hanno proclamato un’azione di sciopero di 4 ore, dalle ore 11.00 alle ore 15.00.

L’eventuale interruzione del servizio verrà gestita nel rispetto delle fasce di garanzia con le seguenti modalità:



• Funicolari: Centrale, Montesanto e Mergellina ultima corsa del mattino garantita alle ore 10.40. Il servizio riprende con la prima corsa pomeridiana delle ore 15.20.

• Metro Linea 1: ultima corsa del mattino garantita da Piscinola alle ore 10.20 e da Garibaldi alle ore 10.20. Il servizio riprende con la prima corsa pomeridiana da Piscinola alle ore 15.51 e da Garibaldi alle ore 16.31.

• Linee di superficie: (tram, bus, filobus) stop al servizio dalle ore 11:00 alle ore 15:00. Le ultime partenze saranno effettuate circa 30 minuti prima l’inizio dello sciopero per riprendere circa 30 minuti dopo la fine dello sciopero.



Motivazioni dello sciopero: mancanza di contenuti essenziali per la categoria, soprattutto in relazione all'aumento del costo della vita in atto, la sicurezza sul lavoro, l’orario, l'organizzazione del lavoro, e tutte quelle tematiche che richiedono urgente e necessaria attenzione. Problematiche locali adibiti alla sosta PdM e parcheggio dipendenti stazione Piscinola.