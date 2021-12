Sciopero trasporti Napoli 16 dicembre 2021, le fasce di garanzia Anm

Anm Napoli informa che per giovedì 16 dicembre l'Organizzazione Sindacale USB ha proclamato uno sciopero di 24 ore. L'eventuale interruzione del servizio verrà gestita nel rispetto delle fasce di garanzia con le seguenti modalità:

- FUNICOLARI

ultima corsa mattinale ORE 09:20 | prima corsa ORE 17:00 | ultima corsa serale ORE 19:50

- METRO LINEA 1

> prima corsa mattinale DA PISCINOLA ORE 06:42 | DA GARIBALDI ORE 07:22

> ultima corsa mattinale DA PISCINOLA ORE 09:16 | DA GARIBALDI ORE 09:14

> prima corsa pomeridiana DA PISCINOLA ORE 17:12 | DA GARIBALDI ORE 17:52

> ultima corsa pomeridiana DA PISCINOLA ORE 19:46 | DA GARIBALDI ORE 19:44

- LINEE DI SUPERFICIE (bus, tram, filobus)

Il servizio è garantito dalle ore 05:30 alle 08:30 | dalle ore 17:00 alle ore 20:00

Le ultime partenze sono fissate 30 minuti prima dell'inizio dello sciopero. Il servizio torna regolare 30 minuti dopo la fine dello sciopero.

Motivazioni dello sciopero: miglioramento delle condizioni lavorative, organizzative e retributive del personale. Potenziamento del servizio e della qualità dell'offerta. Stabilizzazione del personale interinale; armonizzazione tessere familiari e al valore dei ticket. Indennità lavoro disagiato Operatori di Esercizio e ripristino tabella Anziani; rispetto normative igienico-sanitarie e anti coronavirus a bordo mezzi e nelle sedi di lavoro; pagamento premi di risultato arretrati, gratuità tamponi per accesso dei dipendenti al lavoro e potenziamento attività di screening, in osservanza della sorveglianza sanitaria sancita dal DLgs 81/08 per garantire la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro.