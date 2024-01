Sciopero dei trasporti di 24 ore in arrivo: disagi previsti il 24 gennaio

Nuovo sciopero del trasporto pubblico in arrivo. La prima, grande mobilitazione del 2024 è prevista per il prossimo 24 gennaio, di mercoledì, e durerà per 24 ore.

I sindacati chiameranno di nuovo i lavoratori in piazza anche per protestare a favore del diritto allo sciopero, soprattutto dopo i duri scontri con il ministro dei Trasporti, Matteo Salvini, verificatisi nelle recenti occasioni.

Le ragioni dello sciopero

Molteplici le ragioni della protesta. Si chiede maggiore sicurezza per i lavoratori, con l’introduzione del reato di omicidio sul lavoro. Si chiede la parola fine per il lavoro sottopagato, le privatizzazioni e trattative al ribasso sui nuovi contratti.

Una delle accuse mosse dall'Usb è di una "svendita del trasporto pubblico" e un mancato investimento sul trasporto su ferro. "Gli insediamenti abitativi e commerciali aventi funzione di attrattori e stimolatori della mobilità cittadina – scrive il sindacato – non hanno visto una piena integrazione con le politiche dei trasporti e, anzi, sono apparsi spesso slegati da qualsiasi rapporto tra di loro".

"Le associazioni datoriali rifiutano il confronto sulla proposta di rinnovo ccnl trasporto pubblico locale, il 24 gennaio 2024 è sciopero nazionale – spiega Usb – È una mobilitazione nazionale della categoria con uno sciopero di 24 ore sui seguenti temi: sicurezza dei lavoratori e del servizio, introduzione del reato di omicidio sul lavoro; necessità di modificare l'ossessionante e vizioso criterio che, inneggiando al risparmio, vede bruciare fior di soldi pubblici attraverso appalti e subappalti ad aziende che offrono servizi di scarsa qualità e lavoro sottopagato, garantendo ad esse profumati profitti; libero esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali; una legge sulla rappresentanza che superi il monopolio costruito sulle complicità trai sindacati e le associazioni datoriali di categoria". "Nella stessa giornata – continua il sindacato – per la limitazione dettata dalle leggi e normative 'antisciopero'' è proclamato anche un primo sciopero di 4 ore nel merito dell’ennesimo rifiuto delle controparti ad aprire un confronto su una proposta di rinnovo contrattuale elaborata da Usb Lavoro Privato, che rispecchia le reali esigenze della categoria. Le parti datoriali hanno ribadito l’insussistenza delle condizioni tali da indurre ad una modifica del vigente assetto del sistema delle relazioni industriali nel settore non riconoscendo dunque i soggetti sindacali che hanno attivato la presente procedura”.

Chi si fermerà

Bus, tram, metro (e treni metropolitani) e funicolari saranno a rischio per tutta la giornata del 24 gennaio. Anm, Eav e Trenitalia non hanno ancora riportato sui loro siti quali saranno le corse garantite dei vetturi che gestiscono tra Napoli e provincia.