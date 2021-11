Tassisti contro il Governo, annunciato lo sciopero

Sciopero per l'intera giornata del 24 novembre. Lo ha annunciato il gruppo Tassisti napoletani spiegando che la motivazione della protesta è il dissenso nei confronti del ddl Concorrenza. Il provvedimento del Governo prevede misure per la liberalizzazione del trasporto con particolare sguardo alla mobilità sostenibile e allo sharing.

Un duro colpo per una categoria che, in un anno e mezzo e oltre di pandemia ha visto ridurre drasticamente i propri introiti. Motivo per cui, il 24 novembre sarà impossibile viaggiare in taxi. "Si tratta di uno sciopero nazionale" si legge nel volantino di Tassisti napoletani. Verranno garantiti i trasporti verso gli ospedali e per i diversamente abili: "Saranno gratuiti".

Non è ancora chiaro se l'adesione sarà totale o solo di una parte della categoria. A scanso di equivoci, sul volantino di Tassisti napoletani si legge: "Non saranno tollerati atti di sciacallaggio da parte di colleghi, noleggio auto con conducente e abusivi".