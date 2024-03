Sciopero supermercati a Napoli sabato 30 marzo 2024: le possibili conseguenze

Le organizzazioni sindacali Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs hanno proclamato una giornata di sciopero nazionale per sabato 30 marzo 2024 per i lavoratori delle imprese della Distribuzione Moderna Organizzata aderenti a Federdistribuzione dopo la rottura al tavolo di trattativa per il rinnovo del Contratto nazionale.

L'agitazione - rendono noto le organizzazioni sindacali - sarà attuata "mediante l’astensione dal lavoro per l’intero turno di lavoro” e con la realizzazione di “flash mob nei pressi dei punti vendita delle imprese più rappresentative nell’ambito di ciascuna provincia del Paese, nonché delle manifestazioni estemporanee” a livello territoriale.

Disagi, dunque, potrebbero verificarsi nel sabato di Pasqua in qualche esercizio commerciali di Napoli e provincia di alcune grandi catene.

