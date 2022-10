Sciopero in Circum: treni fermi per quattro ore

Circumvesuviana, Cumana e Circumflegrea ferme per quattro ore. Il giorno 10 Ottobre 2022, dalle 9 alle 13, è stato proclamato dalle organizzazioni sindacali OO.SS. delle azioni di sciopero aziendale di 4 ore, dalle ore 9:00 alle ore 13:00. Ad aderire saranno Fit Cisl, Filt Cgil, Uil Trasporti, Ugl, Faisa Cisal, Faisa-Confail, Usb e Orsa. A scatenare la mobilitazione sarebbero state, come comunica la stessa Eav, le "...modifiche unilaterali all’organizzazione del lavoro da parte dell’azienda nel settore “manutenzione e infrastrutture”.

A questa si aggiunge un ulteriore monito di Orsa sull'adeguamento dei treni alle prescrizioni di Ansfisa, l'ente che valuta la sciurezza dei coinvogli. “In questo contesto storico dove Eav come le altre aziende di trasporto lottano per la sopravvivenza, mi sarei aspettato uno sciopero dei sindacati per chiedere più incisive misure di sostegno per le imprese del Trasporto pubblico, invece mi ritrovo uno sciopero dove ognuno chiede qualcosa in più mentre rischia di prendere qualcosa in meno a causa della crisi finanziaria in atto: non c’è un solo euro per nessuno".

Pronta la replica del sindacato Orsa: "Vogliamo ricordare che in questo contesto storico di aumenti generalizzati, con un rincaro del costo dell’energia, con un’inflazione reale che va oltre il 10%, sono i lavoratori ad avere le maggiori difficoltà. Non possiamo accettare passivamente le scelte dalla dirigenza, specie quando sia i lavoratori che i loro sindacati non le condividono, soprattutto se ritenute sbagliate, non applicabili o addirittura contraddittorie".