Stellantis, nuovo sciopero: ancora 8 ore di stop per ogni turno

Sabato primo luglio ci sarà un nuovo sciopero, di otto ore per ogni turno di lavoro, all'interno dello stabilimento FCA Stellantis di Pomigliano d'Arco.

"Anche stavolta l'azienda fa i recuperi solo sul modello Panda e rastrella ancora tutti gli addetti alla tonale, e i trasfertisti di Melfi, per sopperire agli scioperi", scrivono in una nota i lavoratori.

"In azienda permangono ritmi di lavoro insostenibili - scrive il sindacato Slai Cobas - e nulla è cambiato sulle vergognose condizioni igieniche e di sicurezza che non sono in linea con le relative e previste normative in materia e peggiorano ulteriormente con l’aumento delle temperature".

"I lavoratori con ridotte capacità lavorative, causate dalla catena di montaggio - prosegue ancora la sigla sindacale - vengono confinati in aree di lavoro interessate da cassa integrazione che taglia ulteriormente i salari da fame oppure ricattati e costretti a lavorare su postazioni non idonee al proprio stato di salute che inevitabilmente peggiora. Bisogna riportare la democrazia in fabbrica e la forte tutela dei lavoratori e dei loro diritti".