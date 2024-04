Sciopero Cumana, Circumvesuviana, Circumflegrea e Metro Nord: le fasce di garanzia Eav

Eav comunica che per il giorno 11 aprile 2024 le organizzazioni sindacali CGIL e UIL hanno proclamato uno sciopero nazionale di 4 ore, dalle ore 9.00 alle ore 13.00, avente le seguenti motivazioni: zero morti sul lavoro, per una giusta riforma fiscale e per un nuovo modello sociale di fare impresa.

Durante l’orario di sciopero l’effettuazione delle corse è subordinata al numero di lavoratori aderenti allo sciopero.

Queste le fasce di garanzia:

- Linee flegree

ULTIME PARTENZE GARANTITE PRIMA DELLO SCIOPERO:

da Montesanto per Bagnoli* 08:41

da Bagnoli* per Montesanto 09:00

da Montesanto per Licola 08:48

da Licola per Montesanto 08:44

PRIME PARTENZE GARANTITE DOPO LO SCIOPERO

da Montesanto per Bagnoli* 13:01

da Montesanto per Licola 13:12

da Bagnoli* per Montesanto 13:00

da Licola per Montesanto 13:08

*Si ricorda che, per consentire l’esecuzione dei lavori per la messa in servizio del nuovo tracciato dalla stazione di Pozzuoli alla stazione di Arco Felice, non eseguibili nelle normali interruzioni notturne, la circolazione ferroviaria tra le stazioni di Bagnoli e Torregaveta è sospesa dal giorno 8 fino a tutto il giorno 20 aprile. La circolazione ferroviaria riprenderà regolarmente ad inizio servizio del giorno 21 aprile 2024. E' attivo servizio sostitutivo con autobus da Fuorigrotta a Torregaveta e tra le stazioni di Bagnoli e Pozzuoli.

- Linee vesuviane

Da Napoli per Sorrento 8:40 Sarno 8:46 Baiano 8:12 Poggiomarino 8:50 Torre Annunziata 8:57 San Giorgio via CDN 8:24 Per Napoli da Sorrento 8:50 Sarno 8:26 Baiano 8:24 Poggiomarino 8:54 Torre Annunziata 8:33 San Giorgio via CDN 8:40

PRIME PARTENZE GARANTITE DOPO LO SCIOPERO

Da Napoli per Sorrento 13:28 Sarno 13:34 Baiano 13:36 Poggiomarino 13:02 Torre Annunziata 13:09 San Giorgio via CDN 13:48 Per Napoli da Sorrento 13:02 Sarno 13:38 Baiano 13:48 Poggiomarino 13:06 Torre Annunziata 13:21 San Giorgio via CDN 13:28

- Metro Nord

ULTIME PARTENZE GARANTITE PRIMA DELLO SCIOPERO

da Aversa per Piscinola 08:45

da Piscinola per Aversa 08:45

PRIME PARTENZE GARANTITE DOPO LO SCIOPERO

da Aversa per Piscinola 13:00

da Piscinola per Aversa 13:00.