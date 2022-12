Sciopero dei benzinai in autostrada: tre giorni di agitazione

Uno sciopero nazionale di 72 ore, dalle 22 di martedì 13 dicembre fino alle 22 di venerdì 16, per i benzinai in autostrada. E' quanto proclamato dalle organizzazioni di categoria Faib, Fegica ed Anisa, le sigle sindacali che rappresentano i gestori autostradali. Tre giorni di protesta contro l’ipotesi di un decreto interministeriale, attualmente allo stato di bozza.

Le motivazioni dell'agitazione

A spiegare le motivazioni dell'agitazione è stato Antonino Lucchesi, presidente Faib autostrade, ai microfoni di Today.it: "Urge un nuovo decreto sulle concessioni autostradali. Il 7 agosto del 2020 è scaduto il precedente decreto sulle concessioni, che poi non è stato rinnovato a causa della pandemia, congelando di fatto tutte le assegnazioni. Sarà un decreto importante perché sancirà il modo in cui verranno espletate le gare e quali saranno le nuove regole. Soltanto scoprendo questo potremo capire se sopravviveremo o no".

"Prima con Conte e poi con Draghi - ha aggiunto Lucchesi - avevamo fatto delle proposte, rimaste tutte disattese, abbiamo scritto anche all’attuale governo e a tutti i ministeri coinvolti, ma ad oggi non vi è stata alcuna risposta. Lo scorso 31 ottobre dovevano uscire le nuove regole, ma questo non è avvenuto, motivo per cui ad oggi noi non possiamo sapere come andrà a finire. Ci spaventa il fatto che, nella bozza circolata negli ultimi mesi, noi non esistiamo completamente".