Sciopero nazionale del trasporto aereo proclamato per sabato 15 luglio 2023

Sabato 15 luglio 2023 è previsto uno sciopero nazionale del ersonale di terra settore handling 8 ore - dalle ore 10.00 alle 18.00 - proclamato dalle sigle FILT CGIL, FIT CISL, UIL Trasporti e UGL T.A.

Nella stessa giornata è stato proclamato uno sciopero nazionale del trasporto aereo di 8 ore - dalle ore 10.00 alle 18.00 - dalle sigle CUB e USB.

"Informiamo i passeggeri che per effetto dello sciopero nazionale potranno verificarsi ritardi, cancellazioni e rallentamenti nelle consuete procedure di assistenza ai passeggeri e agli aeromobili. Per informazioni sul proprio volo invitiamo a contattare la compagnia aerea, tour operator o agenzia di viaggio", si legge in una nota dell'Aeroporto internazionale di Napoli.