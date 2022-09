Domani 16 settembre maxi sciopero del trasporto pubblico: gli orari

Si annuncia una giornata molto complessa, quella di domani 16 settembre, per il trasporto pubblico partenopeo. Su tutto il territorio nazionale è stato proclamato infatti uno sciopero da parte di Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Faisa-Cisal, Ugl e Orsa. A scioperare per il trasporto pubblico locare in Campania, dalle 9 alle 17, saranno gli aderenti a Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Ugl-Fna, Faisa-Cisal.

Anm, Eav e Fs hanno già annunciato che sono previsti disagi.

Ferrovie dello Stato garantirà il servizio nelle fasce orarie dalle 6.30 alle 9 e dalle 13 alle 16.30.

Eav non specifica il numero delle corse che salteranno, ma spiega che durante l’orario di sciopero l’effettuazione del servizio sarà subordinato al numero di lavoratori aderenti. Sono segnalate comunque le fasce garantite.

Le corse garantite da Eav

Circumvesuviana

Ultime partenze garantite prima dello sciopero:

Napoli – Sorrento 8.18

Napoli -Baiano 8.50

Napoli – Sarno 8.28

Napoli – Poggiomarino 8.35

Napoli – Torre del Greco via CD 8.14

Baiano – Napoli 8.56

Sarno – Napoli 8.58

Sorrento – Napoli 8.48

Poggiomarino – Napoli 8.52

Torre del Greco via CD – Napoli 8.13

Prime partenze garantite dopo lo sciopero:

Napoli – Sarno 14.04

Napoli – Baiano 13.38

Napoli – Sorrento 13.36

Napoli – Poggiomarino 13.23

Napoli – Torre del Greco via CD 13.50

Sarno – Napoli 13.20

Sorrento – Napoli 13.36

Baiano – Napoli 13.44

Torre del Greco via CD – Napoli 14.37

Poggiomarino – Napoli 13.40

Cumana e Circumflegrea

Ultime partenze garantite prima dello sciopero:

Montesanto – Torregaveta 8:41

Montesanto – Fuorigrotta 8:41

Torregaveta – Montesanto 8:54

Torregaveta – Fuorigrotta 8:54

Montesanto - Licola 8:48

Licola - Montesanto 8:44

Licola - Quarto 8:44

Prime partenze garantite dopo lo sciopero:

Montesanto – Torregaveta 14.01

Montesanto – Fuorigrotta 8:41

Torregaveta – Montesanto 13:54

Quarto - Montesanto 14:09

Montesanto - Licola 14:00

Licola - Montesanto 13:56

Soccavo - Montesanto 14:32

Fuorigrotta - Montesanto 14:27

Fuorigrotta - Torregaveta 14:08

Linea metropolitana Napoli-Giugliano-Aversa (Metrocampania Nordest)

Ultime partenze prima dello sciopero:

Aversa – Piscinola 8.30

Piscinola – Aversa 8.45

Prime partenze dopo lo sciopero:

Piscinola – Aversa 16.45

Aversa – Piscinola 16.30

Linee suburbane da Napoli a Benevento e Piedimonte

Ultime partenze garantite prima dello sciopero:

Napoli – Benevento: 8.21

Benevento – Napoli: 7.58

Napoli – Piedimonte: 8.55

Piedimonte – Napoli: 8.27 (via Aversa)

Prime partenze garantite dopo lo sciopero:

Piedimonte – Napoli: 17.21

Napoli – Benevento: 18.00

Benevento – Napoli: 17.41

Napoli – Piedimonte: 17.20

Le corse garantite da Anm

Anm informa che venerdì 16 settembre l'organizzazione sindacale Uil Trasporti ha proclamato una azione di sciopero di 4 ore, dalle ore 11.30 alle ore 15.30. L’eventuale interruzione del servizio verrà gestita nel rispetto delle fasce di garanzia con le seguenti modalità:

Funicolari: Chiaia, Centrale, Montesanto e Mergellina

Ultima corsa del mattino garantita alle ore 11.10. Il servizio riprende con la prima corsa pomeridiana delle ore 15.50.

Metro Linea 1

Ultima corsa del mattino garantita da Piscinola alle ore 10.54 e da Garibaldi alle ore 10.52.

Il servizio riprende con la prima corsa pomeridiana da Piscinola alle ore 16.16 e da Garibaldi alle ore 16.56.