Francesco Schiavone / Sandokan ha iniziato a collaborare con la giustizia. La conferma della DIA

Francesco Schiavone detto Sandokan ha cominciato a collaborare con la magistratura. La notizia sta rimbalzando da qualche ora su tutti i media italiani, partendo - secondo quanto riferisce l'Agenzia Ansa - da Cronaca di Caserta.

Schiavone/Sandokan era uno degli ultimi irriducibili dei "Casalesi", ritenuto dagli inquirenti depositario e custode di importanti segreti che riguardano la vita politica, imprenditoriale e camorristica degli anni '80. Il soprannome gli era derivato dalla somiglianza - per via di capelli lunghi e barba - con l'allora popolare personaggio della serie televisiva dedicata al "pirata della Malaysia". Lui, però, lo detestava.

Dopo 26 anni di prigione (è in carcere dal 1998), per gran parte in regime di carcere duro, avrebbe deciso di parlare con i magistrati. L'inizio del percorso di collaborazione da parte di Francesco Schiavone - scrive l'Ansa - viene confermato dalla Direzione nazionale Antimafia. La decisione dopo un lungo lavoro di Dna e la Dda di Napoli.

Condannato nell'ambito del processo Spartacus, tra i segreti che custodirebbe ci sarebbe anche quello della scomparsa di Antonio Bardellino: secondo quanto emerso nell'ambito del processo Spartacus ucciso e sepolto nei pressi di una spiaggia all'estero (ma il suo corpo non è mai stato trovato), secondo ipotesi vissuto in latitanza in Sud America.