Schiacchetiello, iniziati i lavori alle scale: "È la nostra passeggiata verso il paradiso"

"Schiacchetiello! Abbiamo iniziato i lavori alle scale. Quante volte le avete percorse? È la nostra passeggiata verso il paradiso. La trasformeremo. Si trovava in condizioni di pericolo e di abbandono. Con gradini e gradoni spesso rotti, degradati. Senza protezioni. Abbiamo deciso di cambiarne in volto. Così non solo saranno più belle. Ma più sicure, efficienti, accoglienti". Così il sindaco di Bacoli Josi Gerardo Della Ragione, in un post sui social, ha annunciato il via dei lavori alle scale dello "Schiacchetiello".

"Così curiamo uno degli angoli più suggestivi della nostra città. Per renderlo ancora più affascinante. Inserite in un contesto paesaggistico e naturalistico unico. Ringrazio la consigliera comunale Francesca Di Meo, che tanto si prodiga per il Centro Antico, per Pennata. Insieme, per Bacoli. Un passo alla volta", aggiungo il primo cittadino bacolese.