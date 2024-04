La scalinata con lo sguardo sul mare verso l'inaugurazione: "Porteremo la luce lì dove è sempre stato buio"

"Schiacchetiello! Via i pannelli. Adesso si torna a vedere il mare. E sarà illuminato, anche di notte. Abbiamo iniziato i lavori per la pubblica illuminazione. Qui, non c’era mai stata. Allestiamo nuovi pali e segnapassi. Porteremo la luce, lì dove è stato sempre buio. Così sarà più sicura, da percorrere. E più bella. Nuovi scalini, colorati. Sempre più affascinante". Così il sindaco di Bacoli Josi Gerardo Della Ragione, in un post sui social, ha aggiornato la cittadinanza sugli interventi di riqualificazione della scalinata dello Schiacchetiello.

"La inaugureremo a breve, insieme a tutta la comunità. Consegneremo al popolo di Pennata, di Bacoli e di quanti amano la nostra terra, una scalinata finalmente in sicurezza. Un gioiello del nostro territorio, che splende. Ringrazio il vicesindaco Marianna Illiano per questo nuovo progetto di rigenerazione urbana. Ringrazio quanti stanno facendo la propria parte per proteggere questo luogo. Ed il meglio deve ancora venire. Un passo alla volta", conclude il primo cittadino bacolese.