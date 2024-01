La scalinata bianca e azzurra che conduce al ‘paradiso terrestre’: “Sarà uno spettacolo”

Proseguono a Bacoli i lavori sulla scalinata che porta al suggestivo Schiacchetiello. A fornire gli ultimi aggiornamenti sull'intervento è il sindaco del comune flegreo Josi Gerardo Della Ragione con un post sui social.

"Schiacchetiello! È già un incanto la nuova scalinata che stiamo realizzando in uno dei luoghi più amati di Bacoli. Con i colori del Mediterraneo, dei Campi Flegrei. Perché lo storico percorso pedonale, grazie ai lavori in corso, non sarà soltanto più efficiente, sicuro, agevole. Ma anche più bello. Azzurro e bianco, come il mare ed il cielo. E giallo, come il tufo. Stiamo colorando tutti i gradoni. Sarà davvero uno spettacolo. In un luogo già magico. Affacciati sull’isolotto di Pennata. Affacciati sul paradiso terrestre. Acqua cristallina, natura, paesaggi mozzafiato. Insieme, facciamo risplendere la nostra città. Un passo alla volta", scrive il primo cittadino bacolese.