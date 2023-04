Pompei, quasi l'80% dei visitatori a Pasqua era straniero: i dati per nazionalità

Tantissimi visitatori, sempre di più, la stragrande maggioranza dei quali provenienti dall'estero. Sono quelli in visita agli scavi archeologici di Pompei, fotografati da un'analisi - realizzata con Vodafone - dei dati delle loro sim telefoniche nell'ambito del progetto operativo nazionale "Legalità". Un progetto, realizzato attraverso un protocollo d'intesa tra ministero della Cultura e ministero dell'Interno, che vede il parco archeologico campano come uno dei luoghi dove si stanno sperimentando nuove tecnologie al servizio della sicurezza e della prevenzione di rischi per il patrimonio culturale.

È vero infatti che c'è un pubblico italiano che non si fa spaventare dal maltempo e che a Pasquetta ha confermato la tradizionale "gita" nel parco, ma è anche vero che addirittura l'80% del totale dei visitatori risulta provenire da fuori Italia.

I dati raccolti (anonimi nel rispetto della normativa sulla privacy) sono utili per ragioni che vanno anche oltre la statistica. "Grazie alle nuove tecnologie - spiega il direttore di Pompei, Gabriel Zuchtriegel - oggi possiamo conoscere meglio il nostro pubblico e fare una programmazione basata su questa conoscenza"- "Siamo al lavoro - prosegue - per consentire ai visitatori di programmare il loro arrivo e per aprire tutte le nostre attrazioni, a rotazione, nel corso dell'anno".

I dati

Sono stati resi noti i dati dei giorni dal 7 al 10 aprile, cioè da venerdì santo al lunedi in albis. Il venerdì gli stranieri erano il 77% (nell'ordine provenienti da Regno Unito, Stati Uniti, Germania, Spagna, Francia), il sabato erano il 47% (Stati Uniti, Regno Unito, Francia, Germania, Spagna), la domenica di Pasqua il 73% (Regno Unito, Stati Uniti, Francia, Germania, Corea del Sud), il 10 aprile invece il 66% (Regno Unito, Stati Uniti, Francia, Germania, Spagna).