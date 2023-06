Le bellezze di Pompei tornano in tv: quando e dove vedere la puntata

“I Mestieri di Mirko” è un prodotto original RaiPlay in onda domenica anche su Rai2, scritto da Mariano D'Angelo per la regia di Paolo Tommasini. Mirko Matteucci si cimenta in tanti lavori differenti, in giro per l'Italia, allo scopo di valorizzare le eccellenze del nostro paese.

Nella puntata in onda sabato 18 giugno alle 11.10 su Rai2 , grazie alla guida competente degli archeologi pompeiani, scoprirà quanto sia duro ed emozionante al tempo stesso, il loro compito. Letelecamere entreranno in esclusiva in luoghi non ancora aperti al pubblico, per svelare nuove scoperte a Pompei.

Proveremo l'incredibile emozione di veder riaffiorare dopo secoli la vita sospesa della città sommersa. Sarà una girandola di emozioni, ma anche di divertenti momenti, per conoscere in modo leggero, ma non banale, gli aspetti del lavoro di chi si è dedicato senza remore alla missione di far riemergere l'antica civiltà di Pompei.