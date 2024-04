Nuovi scarichi alla Gaiola: un evento per dire "no" al progetto

Scongiurare la possibilità che tutti gli scarichi fognari dell'area Ovest di Napoli finiscano nel mare di Coroglio e della Gaiola. E' questo l'obiettivo della giornata organizzata domenica 28 aprile dall'Associazione Csi Gaiola Onlus, che gestisce Parco della Giola e area marina protetta, insieme alla rete di associazioni ambientaliste che fanno parte del Coordinamento tutela mare. Un evento che potrà contare anche sul musicista Maurizio Capone che dalle 15 si esibirà e chiederà ai presenti di firmare la petizione contro il progetto di ristrutturazione del sistema fogniario napoletano.

Di questa vicenda, NapoliToday si è occupato diverse volte, anche con un lavoro d'inchiesta denunciando come il piano di riqualificazione di Bagnoli preveda il raddoppio degli scarichi fognari attualmente escono dal collettore dell'Arena Sant'Antonio, a Coroglio. Si tratta di un'area classificata come Zona speciale di conservazione (Zsc) di Nisida e Gaiola.

"Il Piano di risanamento ambientale e rigenerazione Urbana (PRARU) del Sito di interesse nazionale (Sin) Bagnoli-Coroglio rischia di compromettere per sempre la salvaguardia dell'area costiera di maggior pregio naturalistico, archeologico e paesaggistico della Città di Napoli. - si legge nell'incipit della petizione presentata su change.org - Il progetto di riconfigurazione della rete fognaria del SIN prevede infatti di far confluire tutti gli scarichi di piena dell'intero bacino idrografico occidentale di Napoli all'interno della Zona Speciale di Conservazione IT8030041 "Fondali marini di Gaiola e Nisida" della Rete Natura 2000. L'area ospita habitat marini di prioritaria importanza, unici nel settore costiero cittadino, ad iniziare da tre estesi banchi di Coralligeno, la comunità biologica più importante del Mediterraneo assieme alla Posidonia oceanica, tutelata dalla Dir. Habitat e dalla Convenzione di Barcellona, nonché innumerevoli rilevanze archeologiche del I secolo a.C., il tutto in un paesaggio costiero tra i più belli al mondo cinto dalle alte falesie di tufo giallo napoletano".

Per questo motivo, il Coordinamento tutela mare "Chi Tene 'o Mare", con l'aiuto del musicista Maurizio Capone, vogliono accendere un faro sui rischi letali che incombono su questo fondamentale scrigno di biodiversità e storia della nostra Città. 'Difendiamo il paradiso' è il titolo dell'evento del 28 aprile, dalle 10 alle 17. Alle ore 12:00, si terrà la presentazione in anteprima assoluta del documentario. A partire dalle ore 15:00, seguirà la performance di Maurizio Capone "Io mi Rifiuto": un grido contro l'inquinamento marino con una grande jam session collettiva dove tutti i presenti saranno coinvolti a suonare i rifiuti marini in un grande concerto corale di percussioni. Sarà allestita inoltre una piccola esposizione del Museo del Danno e della Caretta Crime Scene a cura dell'Associazione Domizia.