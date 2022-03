"Ma che siamo a Scampia?". Bufera sul sindaco di San Benedetto del Tronto che poi si scusa

Gaffe del sindaco di San Benedetto del Tronto, Antonio Spazzafumo, che durante il consiglio comunale ha fatto un paragone "infelice" con il quartiere di Scampia. “Non siamo mica a Scampia! Qui siamo a San Benedetto del Tronto…“. ha detto il primo cittadino, scatenando tante polemiche.

Lo stesso sindaco, "incastrato" da un audio diffuso dal programma radiofonico "La Zanzara" poi, ha subito aggiustato il tiro, con una lettera di scuse fatta recapitare al sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi. “Sento il bisogno di rivolgere le mie scuse, non era mia intenzione offendere la sua città né tantomeno gli abitanti di Scampia“, ha scritto Spazzafumo.

La lettera di scuse

“Un’area senz’altro afflitta da gravissimi ed antichi problemi ma che sta compiendo, con il supporto delle istituzioni, in primo luogo del Comune, uno sforzo titanico per recuperare una dimensione di normalità. Le luci non funzionavano e qui dentro pioveva pure. Allora ho chiesto: fatemi capire, ma che è il Comune di Scampia questo o il Comune di San Benedetto del Tronto?“, ha spiegato.

“Da amministratore locale, peraltro alla prima esperienza — ha concluso — posso immaginare l’impegno che state profondendo quotidianamente per migliorare le condizioni di vita della comunità napoletana, e in particolare dei residenti nei quartieri periferici. La prego di farsi interprete del mio sentimento di profondo dispiacere per quanto accaduto presso la comunità dei residenti di Scampia, a cui esprimo non solo il mio incondizionato e affettuoso incoraggiamento, ma a cui assicuro anche la totale disponibilità a contribuire, nelle forme che saranno ritenute più congrue, alla rinascita civile e morale del quartiere“.

"Stigma sui cittadini di questo quartiere"

Sulla questione è intervenuto anche Nicola nardella, presidente della Municipalità VIII. "Credo che le scuse del Sindaco di San Benedetto del Tronto che in Consiglio ha detto: "Ma che siamo a Scampia?" vadano accettate. Purtroppo però registro il persistere di una sorta di stigma sui cittadini di questo quartiere. Io ne sono orgoglioso. Ne sono orgoglioso per i tanti artisti, per la dignità delle persone, per la qualità delle scuole, per la rete associativa, per I movimenti di lotta per la casa e per il lavoro che negli anni hanno rafforzato il tessuto civile. Amo questo quartiere, come anche gli altri del territorio municipale, i miei figli ne frequentano le scuole, nel tempo libero ne frequento i luoghi di ritrovo e qui ho i miei amici fraterni. Consentitemi di dire che ne sono orgoglioso".