Sanremo, la scaletta della seconda serata: ecco quando si esibirà Lda

Pubblicata la scaletta seconda serata di Sanremo 2023, dopo l'exploit della prima che ha fatto registrare il 62.4% di share (10 milioni 757 mila telespettatori).

Ecco l'ordine dei cantanti in gara nella serata dell'8 febbraio:

Will – Stupido

Modà – Lasciami

SetHu – Cause perse

Articolo 31 – Un bel viaggio

Lazza – Cenere

Giorgia – Parole dette male

Colapesce e Dimartino – Splash

Shari – Egoista

Madame – Il Bene nel Male

Levante – Vivo

Tananai – Tango

Rosa Chemical – Made in Italy

LDA – Se poi domani

Paola e Chiara – Furore

Ospiti di punta del Teatro Ariston il trio Al Bano, Massimo Ranieri e Gianni Morandi.

Presenti anche i Black Eyed Peas, Angelo Duro e Francesco Arca.