Recupero scale storiche: si parte con il Moiariello

Partirà dal Moiariello il piano di recupero delle antiche scalinate del Comune di Napoli. Nell’ambito dell’intervento denominato 'Città verticale', alla presenza degli Assessori al Verde e all’Urbanistica, Santagada e Lieto, è stato aperto il cantiere in Salita Moiariello.

“Con uno stanziamento complessivo di oltre 5 milioni e 700 mila euro, finanziati con il Piano sviluppo e coesione Città Metropolitana di Napoli, avviamo il recupero e la riqualificazione dei percorsi storici pedonali tra la collina e il mare – ha spiegato l’assessore al Verde Vincenzo Santagada – l’intervento interesserà, oltre a Salita Moiariello, lo Scalone monumentale di Montesanto, la Pedamentina di San Martino, i Gradini del Petraio, Calata San Francesco e Salita Cacciottoli”.

“Il recupero delle antiche scale è un ulteriore passo dell’Amministrazione verso il ripristino del decoro e della sicurezza di assi pedonali di notevole peculiarità storico-urbanistica per garantire la massima fruibilità di un bene così prezioso per la collettività – ha osservato il vicesindaco Laura Lieto - I lavori procederanno per step e sarà sempre consentita la percorrenza pedonale in sicurezza, nonché l’accesso alle proprietà private lungo il percorso”.

Il progetto prevede il recupero degli elementi caratterizzanti la tipologia edilizia, l’impianto urbanistico-storico e gli elementi che caratterizzano l’arredo urbano, l’illuminazione pubblica, il tessuto viario. Si andrà ad agire sul ripristino di pavimentazioni e murature con materiali locali e tecniche di messa in opera tradizionali sostituendo, o semplicemente ripulendo, i materiali lapidei, nonché nuovi elementi di arredo urbano (totem, sedute, isole digitali, elementi comunicativi) che si inseriscono nelle preesistenze riqualificando le aree.