"Comprerò il libro dal titolo 'Saviano è morto'": arriva la risposta dello scrittore

Roberto Saviano ha duramente replicato ad un utente anonimo che gli aveva indirizzato un messaggio terribile attraverso i social, ovvero: "Quando scriveranno un libro dal titolo 'Saviano è morto' ne comprerò una dozzina di copie".

"Ti ho fatto la cortesia di cancellare il tuo nome - sono state le parole dello scrittore - anche se, come spesso succede a chi insulta sui social, non hai avuto il coraggio di mettere né un viso né un nome reale a firma di parole che insultano, invece, chi un corpo, un nome e un viso li ha e li espone. Sono cresciuto in una terra d’ubbie dove augurare la morte - come sognarla - significa allungar la vita al destinatario di quella maledizione. Fosse vero, camperei almeno centocinquant'anni. Ma al di là della scaramanzia, la morte non mi mette paura: ci convivo da anni. Quello che mi mette paura, invece, è continuare a vivere come sto vivendo".

"All’inizio le minacce arrivavano dal mondo camorristico, poi senza che queste smettessero hanno cominciato a piovere dappertutto: dal sottobosco populista, dagli invidiosi, dagli haters di professione, dai frustrati, dagli annoiati, dai difensori dell’onore di Napoli, dagli anti-islamisti, dagli anti immigrati, dai cialtroni d’ogni risma.

Questo tipo di commenti - prosegue l'autore di Gomorra - piovono di continuo e il web è l’impero di questa merda. Una fogna a cielo aperto. Ha cambiato l’uomo? Io non credo. Ha semplicemente reso - con prove e tracce - visibile il suo essere. Questi messaggi mostrano una strana alleanza tra il mondo criminale e il banale odio qualunquista. Il filo che li collega altro non è che traccia umana, un modo di stare al mondo che ci condanna come specie".

"Mio caro anonimo - conclude Saviano - tutto il dolore che mi auguri lo sto già scontando, e ti risponderò consigliandoti un verso di Ungaretti che potrebbe migliorare anche la tua capacità d’invettiva: “La morte si sconta vivendo”. È tutto in questo verso".