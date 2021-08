Saviano contro De Luca: “Sia il presidente anche di chi non l'ha votato”

Un nuovo round dello scontro tra Roberto Saviano e il governatore Vincenzo De Luca si è consumato a Ravello. Proprio nella città dove lo scrittore sarebbe dovuto essere per il famoso festival da cui è stato escluso per decisione della fondazione. In occasione di un incontro organizzato dall'associazione Tlon, lo scrittore ha partecipato a un dibattito insieme a Pif, Maura Gancitano e Andrea Colamedici con la presenza anche dello storico Isaia Sales e del sociologo Domenico De Masi.

“Quello che è successo è stato molto brutto, terribile. Non esiste che un festival molto importante, come quello di Ravello, cancelli un ospite non gradito – ha detto Saviano che poi si è riferito direttamente a De Luca - Quando diventi sindaco o presidente sei presidente di tutti, anche di chi non ti ha votato, anche di chi non ti supporta e sopporta”. Lo scrittore ha poi spiegato che spesso le posizioni che prende gli hanno provocato dei problemi e che non sempre ha ricevuto la solidarietà di tutti. In occasione della sua esclusione dal festival, l'allora presidente della Fondazione Ravello, Antonio Scurati, si dimise.