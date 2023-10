Save the Children, disagio minori a Napoli: pochi soldi e case piccole

Il crollo della natalità in Italia è un dato di fatto, così come però è un dato di fatto che sono tantissimi i bambini nel Paese che vivono in condizioni disagiate. Secondo quanto riporta il rapporto "Fare spazio alla crescita" di Save the Children, c'è una evidente disparità nell'accesso agli spazi abitativi, scolastici e pubblici adeguati alla crescita e al loro benessere educativo, fisico e socio-emozionale.

Dei 10 milioni e 493 mila bambini e adolescenti tra 0 e 19 anni che vivono in Italia, il 10,7% (1.127.244) vive in Campania. Del totale ben 3 milioni e 785 mila, quasi 2 su 5, si concentrano nelle 14 città metropolitane, dove vive anche il 13,7% dei contribuenti con reddito inferiore ai 15 mila euro annui. Quasi la metà degli abitanti della città metropolitana di Napoli (48,8%) ha un reddito inferiore ai 15mila euro. In queste città, le aree urbane caratterizzate da una maggiore privazione socioeconomica sono spesso anche quelle con meno spazi adeguati alla crescita dei minori. In Italia, il 39,1% dei minori vive in abitazioni sovraffollate, ovvero in case dove non ci sono abbastanza stanze rispetto alle dimensioni della famiglia.

Anche se le condizioni abitative inadeguate riguardano un numero significativo di minori in tutto il Paese (2 su 5 vivono in un'abitazione sovraffollata e tra le famiglie con almeno un figlio minore c'è chi vive in case danneggiate -9,2%, con umidità -13,7% o scarsa illuminazione -5,4%), tra i quasi 13 mila minori che sono senza casa o fissa dimora, 2 su 3 si concentrano nelle città metropolitane, dove si registra anche il 45% di tutti i provvedimenti di sfratto. Dei 12.793 minori senza tetto o senza fissa dimora che vivono in Italia, 8.163 (il 63,8%) si trovano nelle città metropolitane: a Napoli sono ben 1.113 quelli censiti (terza area per numero dopo Roma - 3.375 - e Milano - 1.697).